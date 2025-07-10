OpenAI готовится к запуску собственного браузера, который бросит вызов Google Chrome

Компания OpenAI в ближайшие недели представит новый веб-браузер со встроенным искусственным интеллектом, который должен стать конкурентом Google Chrome. Об этом сообщили три источника, знакомые с планами компании.

OpenAI бросит вызов Google Chrome

Браузер OpenAI будет работать на основе Chromium – открытого кода, который использует и сам Chrome. Он будет интегрирован с интерфейсом, похожим на ChatGPT, и сможет оставлять часть взаимодействия пользователя внутри чатового окна, без перехода на другие сайты. Это позволит выполнять действия от имени пользователя, например бронировать столики или заполнять формы прямо на сайтах.

Целью запуска браузера является более глубокая интеграция сервисов OpenAI в повседневную личную и рабочую жизнь пользователей. Если новый браузер получит поддержку хотя бы части из 500 млн еженедельных пользователей ChatGPT, это может ударить по бизнес-модели Google, которая в значительной степени зависит от рекламы. Chrome обеспечивает Google доступ к данным пользователей и направляет трафик в поисковую систему по умолчанию.

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Конкуренция между OpenAI и Google

OpenAI активно развивает ChatGPT и недавно объявила о покупке стартапа io за $6,5 млрд — производителя ИИ-устройств, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

Новый браузер также предоставит компании больший контроль над сбором данных. Вместо создания расширения для других браузеров, OpenAI решила разработать полноценную собственную платформу. Это позволит лучше интегрировать фирменные ИИ-продукты, в частности агента Operator.

Впрочем, конкурент у компании тоже серьезный. Chrome в настоящее время удерживает более двух третей глобального рынка браузеров и имеет более 3 млрд пользователей. Safari от Apple занимает второе место с долей 16%.

Ранее в OpenAI заявили, что заинтересованы в приобретении Chrome, если Google будет вынуждена его продать из-за антимонопольного дела. Пока Google не выставляла Chrome на продажу и планирует обжаловать решение суда о монополии в поиске.

Источник : Reuters

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