Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистки во Львове

Правоохранители Львовщины задержали мужчину, который, по версии следствия, поджег автомобиль журналистки Галины Терещук.
Им удалось установить траекторию движения злоумышленника. Вскоре после совершенного он направился в Одессу, где и был задержан.
В МВД заявили, что это студент, уроженец Молдовы.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное повреждение чужого имущества совершенное общеопасным способом – поджога.
Читайте: В Тернополе мужчина поджег киоск с женщиной
Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается причастность к совершенному других лиц, в частности, заказчика.
Прокуроры допросили основных свидетелей преступления. В МВД заверили, что были проведены обыски, поэтому доказательной базы хватает.
Напомним, в ночь на 30 января во Львове сожгли автомобиль журналистки Радио Свобода Галины Терещук.