Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистки во Львове

Правоохранители Львовщины задержали мужчину, который, по версии следствия, поджег автомобиль журналистки Галины Терещук.

Им удалось установить траекторию движения злоумышленника. Вскоре после совершенного он направился в Одессу, где и был задержан.

В МВД заявили, что это студент, уроженец Молдовы.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное повреждение чужого имущества совершенное общеопасным способом – поджога.

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Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается причастность к совершенному других лиц, в частности, заказчика.

Прокуроры допросили основных свидетелей преступления. В МВД заверили, что были проведены обыски, поэтому доказательной базы хватает.

Напомним, в ночь на 30 января во Львове сожгли автомобиль журналистки Радио Свобода Галины Терещук.