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Факты / Украина

Это не оружие: УГО показало, что на поясе у охранника в Раде

В Управлении государственной охраны подтвердили, что на фото из сети действительно их сотрудник, но под пиджаком у него не оружие и продемонстрировали это на визуально.

На поясе у охранника – радиостанция и турникет для оказания первой домедицинской помощи.

– Пользователи соцсетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи, – сообщили в УГО.

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  • УДО показала, що на паску у охоронця в Раді
  • УДО показала, що на паску у охоронця в Раді
  • УДО показала, що на паску у охоронця в Раді
  • УДО показала, що на паску у охоронця в Раді
  • УДО показала, що на паску у охоронця в Раді
  • УДО показала, що на паску у охоронця в Раді
Это не оружие: УГО показало, что на поясе у охранника в Раде / 3 фотографии

Напомним, 6 февраля в сети выложили фото якобы вооруженного мужчины возле президиума Верховной Рады.

Источник: УГО

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