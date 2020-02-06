В Управлении государственной охраны подтвердили, что на фото из сети действительно их сотрудник, но под пиджаком у него не оружие и продемонстрировали это на визуально.

На поясе у охранника – радиостанция и турникет для оказания первой домедицинской помощи.

– Пользователи соцсетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи, – сообщили в УГО.

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Это не оружие: УГО показало, что на поясе у охранника в Раде / 3 фотографии

Напомним, 6 февраля в сети выложили фото якобы вооруженного мужчины возле президиума Верховной Рады.

Источник: УГО