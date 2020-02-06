Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера парламента Дмитрия Разумкова, когда блокировала президиум Верховной Рады 6 февраля.

Об этом сообщила Анна Стешенко в Facebook.

На снимках видно, что Тимошенко ранила палец, когда ломала устройство.







За землю: Тимошенко поранилась в Раде, когда ломала микрофон Разумкова / 2 фотографии

– Юля пролила кровь. За землю. Вырвала шнуры микрофона спикера Разумкова. Палец уже починили, – написала журналист.

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Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия уже заявил, что лидер Батькивщины будет оплачивать ремонт из своего кармана.

Напомним, Тимошенко заняла место спикера в президиуме, чтобы блокировать рассмотрение законопроекта о рынке земли. К ней попытался пройти соратник Сергей Власенко, но ему помешал член фракции Слуга народа Артем Дмитрук. Между мужчинами в Раде произошла драка.

Фото: Анна Стешенко