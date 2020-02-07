Минцифры упростит получение паспорта и идентификационного кода

14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Эти данные будут содержаться на ID-карте.

Объединение услуг анонсировало Министерство цифровой трансформации Украины.

Получить документ бесплатно (в случае оформления в первый раз) можно будет в территориальном подразделении Государственной миграционной службы или в Центре предоставления административных услуг по месту жительства.

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Минцифры рекомендует оформлять документ не позднее чем через месяц после достижения ребенком 14 лет.

Напомним, Минцифры намерено запустить в мобильном приложении Дія цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев и электронный студенческий билет.