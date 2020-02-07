Мінцифри спростить отримання паспорта та ідентифікаційного коду

14-річні громадяни України отримуватимуть паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Ці дані міститимуться на ID-картці.

Об’єднання послуг анонсувало Міністерство цифровий трансформації України.

Отримати документ безкоштовно (в разі оформлення вперше) можна буде в територіальному підрозділі Державної міграційної служби або в Центрі надання адміністративних послуг за місцем проживання.

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Мінцифри рекомендує оформляти документ не пізніше ніж через місяць після досягнення дитиною 14 років.

Нагадаємо, Мінцифри має намір запустити в мобільному додатку Дія цифрові поліси для обов’язкового страхування відповідальності автовласників та електронний студентський квиток.