Мінцифри спростить отримання паспорта та ідентифікаційного коду

14-річні громадяни України отримуватимуть паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Ці дані міститимуться на ID-картці.
Об’єднання послуг анонсувало Міністерство цифровий трансформації України.
Отримати документ безкоштовно (в разі оформлення вперше) можна буде в територіальному підрозділі Державної міграційної служби або в Центрі надання адміністративних послуг за місцем проживання.
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Мінцифри рекомендує оформляти документ не пізніше ніж через місяць після досягнення дитиною 14 років.
Нагадаємо, Мінцифри має намір запустити в мобільному додатку Дія цифрові поліси для обов’язкового страхування відповідальності автовласників та електронний студентський квиток.
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