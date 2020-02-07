По состоянию на 20.30 6 февраля в приложении Дія успешно авторизовались 310 031 пользователей.
Об этом сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.
– Сервис удаленной верификации работает. Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%, – написал он.
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По его словам, успешно отражено 165,9 тыс. водительских удостоверений и 133,6 тыс. техпаспортов.
Напомним, презентация приложении Дія состоявшаяся 6 февраля в Киеве.
На ней Владимир Зеленский рассказал, что планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и интернета.
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