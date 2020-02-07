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Факты / Украина

В Киеве увеличили буферную зону объекта ЮНЕСКО

Министерство молодежи и спорта Украины увеличило буферную зону объекта ЮНЕСКО в Киеве более чем на 100 га.

В нее вошли улица Крещатик, Майдан Независимости, обе стороны улицы Прорезной, Андреевский холм, Владимирская горка, склоны Днепра, территория Парка Славы и Второй мировой войны.

Кроме того, буферную зону поделили на 9 подзон по главной характеристике – возможностью или запретом нового строительства, а также его высотностью.

– У нас есть зоны, где абсолютно запрещено строительство. Это касается холмов вдоль Днепра, непосредственно Майдана Независимости, территории вокруг Софии Киевской, частично улицы Владимирской, Андреевского спуска почти до 30-х номеров. Есть зоны, где возможно строительство, но регламентирована высотность, – сообщила заместитель министра молодежи и спорта Украины Светлана Фоменко.

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уточнил, что новую буферную зону утверждено 31 января и отправлено в ЮНЕСКО. Летом во время очередной сессии этот вопрос может быть рассмотрен.

К слову, буферная зона – это территория, которая попадает под охрану ЮНЕСКО. В Киеве объектами организации являются Национальный заповедник София Киевская и Киево-Печерская лавра.

Ранее Факты ICTV писали, что Аккерманская крепость может попасть в список ЮНЕСКО.

Источник: Интерфакс-Украина

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