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Факты / Украина

Коболев предложил закрыть дискуссию о высоких зарплатах продажей Нафтогаза

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев предложил приватизировать компанию, чтобы закончить дискуссии о выплате зарплат.

По его словам, приватизация госкомпании может улучшить корпоративное управление и принести еще больше прибыли государству.

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Также глава Нафтогаза отметил, что действующий контракт госкомпании с Газпромом возможно будет перевести на нового оператора.

– Она (компания, – Ред.) приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК, – сказал Коболев.

Как заявляет глава Нафтогаза, есть предложение выпустить на биржу как минимум миноритарный пакет и, если результат понравится, продать остальное.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что в феврале пересмотрят стоимость газа.

Источник: РБК-Украина

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