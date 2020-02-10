У кого больше: как украинские госслужащие становятся миллионерами

Украинские топ-чиновники поражают своими зарплатами. Некоторые из министров объяснил такие цифры задержками выплат за предыдущие месяцы. Говорят, что деньги пришли только в конце года. Но руководители министерств оказались еще и не рекордсменами.

Например, директор госпредприятия Антонов Александр Донец, которое сейчас не в лучшем состоянии, за декабрь задекларировал 1,2 млн грн.

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Удивил своим окладом также Юрий Онищенко – директор полиграфкомбината Украина, который печатает избирательные бюллетени. Он заработал в январе 600 тыс. грн.

Такие баснословные суммы уже стали мемами в интернете. Шутят уже и о том, что президент США завидует зарплатам директоров украинских госпредприятий.

Но оказывается, чтобы получить миллион на госслужбе даже работать не надо. Достаточно уволится и 7 млн ​​грн – твои. На такую ​​компенсацию претендует уже экс-глава Укрзализныци Евгений Кравцов, с которым правительство досрочно разорвало контракт.

Сам Кравцов комментировать, за что получил миллионы, отказался. Но на своей странице в соцсетях написал, что оказывается железная дорога стала работать гораздо лучше. Вот только многие пассажиры этого так и не заметили.

Премьер-министр на одном из телеканалов заявил, что на железной дороге воруют на всем. Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян считает, что ситуация с Кравцовым – нелогична. Если досрочно разрывают контракт, значит вовсе не за достижения.

С премиями, которые работники Нафтогаза выписали себе за выигранное дело против Газпрома, уже разбирается правительство. Вознаграждение – это 1% от выигранной суммы, которая составляет $3 млрд. То есть нафтогазовцы получат на руки $29 млн.

Возмутили огромные зарплаты госслужащих и президента. Он даже по этому поводу вызвал на ковер премьера. Поэтому сейчас правительство предлагает ограничить зарплаты чиновников привязав их к средней по стране.

Хотят пройтись в правительстве и по премиям, которые так любят себе выписывать чиновники. Они теперь не должны превышать один оклад.

Премии президента, премьера и председателя Верховной Рады также хотят привязать. Но уже к ВВП страны. Растет – премия будет, нет – остаются без вознаграждения. Об этом Фактам тижня в эксклюзивном интервью сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Хотя сам министр за полный отказ от надбавок и подарков под елку в виде тринадцатой или даже пятнадцати зарплаты.

А вот с депутатами все проще. Чтобы прилично им платить, можно просто сократить количество нардепов с 450 до 300. Тогда можно обойтись без дополнительных вливаний из бюджета.

Напомним, правительство обнародовало данные о зарплатах премьер-министра и всех министров.