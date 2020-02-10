Запретить прямые поставки российского газа может СНБО – Коболев

Запретить прямые поставки газа из России могло бы решение Совета национальной безопасности и обороны, но пока такого запрета нет.
Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.
Он отметил, что в рамках существующего регулирования, если российские компании выполнят все требования по финансовым гарантиям по обеспечению, у Оператора ГТС не будет оснований им отказать.
Они могут это сделать, только если не будут приняты какие-либо политические решения, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать.
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Напомним, Украина не покупает газ напрямую у Газпрома с ноября 2015 года. Ранее Украина через газоизмерительную станцию Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.