PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Запретить прямые поставки российского газа может СНБО – Коболев

Запретить прямые поставки газа из России могло бы решение Совета национальной безопасности и обороны, но пока такого запрета нет.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Он отметил, что в рамках существующего регулирования, если российские компании выполнят все требования по финансовым гарантиям по обеспечению, у Оператора ГТС не будет оснований им отказать.

Они могут это сделать, только если не будут приняты какие-либо политические решения, правоохранительных органов или СНБО, которые запретят это делать.

Читайте: Украина не ведет переговоров о прямых поставках газа из РФ – Витренко

Напомним, Украина не покупает газ напрямую у Газпрома с ноября 2015 года. Ранее Украина через газоизмерительную станцию ​​Дроздовичи начала виртуальный реверс газа из Польши.

Источник: РБК-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка