Украина не ведет переговоров о прямых поставках газа из РФ – Витренко

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, между Украиной и Россией нет контрактов и переговоров по покупке газа напрямую.

Отвечая на вопрос, мог ли бы Нафтогаз иметь дочернюю компанию, которая бы покупала газ непосредственно у Газпрома, он заметил:

– Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет.

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Юрий Витренко также добавил, что у Украины сейчас есть законодательные возможности для прямой покупки газа у Газпрома.

Но он напомнил, что прямые поставки не осуществляются из-за соответствующего решения России.

Ранее Юрий Витренко сообщил, что транзит газа защищает Украину от полномасштабного вторжения РФ.