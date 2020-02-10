Заборонити прямі постачання російського газу може РНБО – Коболєв

Заборонити прямі постачання газу з Росії могло б рішення Ради національної безпеки та оборони, але наразі такої заборони немає.
Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв.
Він зазначив, що в межах чинного регулювання, якщо російські компанії виконають всі вимоги за фінансовими гарантіями щодо забезпечення, в Оператора ГТС не буде підстав їм відмовити.
Вони можуть це зробити, тільки якщо не будуть ухвалені які-небудь політичні рішення правоохоронних органів або РНБО, які заборонять це робити.
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Нагадаємо, Україна не купує газ напряму у Газпрому з листопада 2015 року. Раніше Україна через газовимірювальну станцію Дроздовичі почала віртуальний реверс природного газу з Польщі.
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