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Факты / Украина

Не хранит данные: в Минцифры объяснили безопасность приложения Дія

Приложение Дія не накапливает никаких персональных данных, заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в эфире Свободы слова на ICTV.

– Данные, которые требуются от пользователей на этапе регистрации для прохождения электронной идентификации, фактически используются для того, чтобы потом найти гражданина в реестре и вернуть ему нужный цифровой документ, – сказал он и подчеркнул, что на сегодняшний день украинцы могут восстановить водительское удостоверение или техпаспорт на авто.

Читайте: Как пользоваться приложением Дія

В будущем релизе, который планируется через месяц, появится возможность получить цифровой паспорт (внутренний и заграничный), студенческий билет и страховку, добавил Вискуб.

Ранее Факты ICTV писали о том, что через приложение Дія можно будет голосовать на выборах.

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