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Факти / Україна

Не накопичує дані: у Мінцифри пояснили безпеку додатку Дія

Додаток Дія не накопичує жодних персональних даних, заявив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Дані, які вимагаються від користувачів на етапі реєстрації для проходження електронної ідентифікації, фактично використовуються для того, щоб потім знайти громадянина у реєстрі та повернути йому потрібний цифровий документ, – сказав він і підкреслив, що на сьогоднішній день українці можуть відновити посвідчення водія або техпаспорт на авто.

Читайте: Як користуватися додатком Дія

У майбутньому релізі, який планується за місяць, з’явиться можливість отримати цифровий паспорт (внутрішній та закордонний), студентський квиток і страховку, додав Вискуб.

Раніше Факти ICTV писали про те, що через додаток Дія можна буде голосувати на виборах.

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