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Факты / Украина / Политика

Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда

На заседании Кабмина министры одобрили создание Фонда для оказания социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.

Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что по расчетам правительства, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. человек.

– Они нуждаются в усиленной защите и помощи, – подчеркнул премьер.

Теперь Украина присоединяется к признанной мировой практике.

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В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

Напомним, по данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семья. Ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук собственных мужей.

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