Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда

На заседании Кабмина министры одобрили создание Фонда для оказания социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что по расчетам правительства, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. человек.

– Они нуждаются в усиленной защите и помощи, – подчеркнул премьер.

Теперь Украина присоединяется к признанной мировой практике.

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В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

Напомним, по данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семья. Ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук собственных мужей.