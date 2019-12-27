Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда

На заседании Кабмина министры одобрили создание Фонда для оказания социальной помощи пострадавшим от насильственных преступлений.
Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что по расчетам правительства, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. человек.
– Они нуждаются в усиленной защите и помощи, – подчеркнул премьер.
Теперь Украина присоединяется к признанной мировой практике.
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В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.
Напомним, по данным МВД, 23% тяжких насильственных преступлений происходят в семья. Ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук собственных мужей.
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