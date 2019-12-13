В Украине создадут фонд возмещения пострадавшим от насилия

В Украине создадут фонд возмещения средств потерпевшим от насильственных преступлений. Ожидается, что в среднем ежегодно такие выплаты будут получать от 10 тыс. до 20 тыс. потерпевших.

На парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека стало известно о планах создания фонда возмещения потерпевшим от насильственных преступлений.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Александр Банчук.

– Мы рассчитываем, что в среднем ежегодно такие выплаты будут получать от 10 тыс. до 20 тыс. пострадавших от насильственных преступлений. Если человек погиб, то обратиться за компенсацией сможет кто-то из его родственников. По поступлениям такой фонд составит примерно 200-300 млн грн в год. Это минимальные расчеты, которые делали наши специалисты вместе с представителями Консультативной миссии Европейского Союза, – заявил Банчук.

По его словам, законопроект не фиксирует сумму выплат, этим вопросом займется Кабмин.

– Мы только прописываем, куда человеку нужно обратиться и как правильно это сделать, а также сроки рассмотрения заявлений и осуществления выплат, – добавил замглавы Минюста.

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Он отметил, что фонд помощи пострадавшим от насильственных преступлений должны создать, чтобы человек не ожидал, пока найдут виноватого или пока вынесут приговор. Это означает, что как только произошел факт противоправного деяния, есть подтверждение, что нанесен ущерб, лицо или его родственники обращаются в соответствующие органы, которые будут представлять фонд, и сразу получают деньги.

– Человеку надо восстанавливать свое здоровье, а не ждать, пока полиция закончит расследование, а суд рассмотрит дело, – подчеркнул он.

Банчук заявил, что для получения помощи нужно предоставить только справку от судебно-медицинского эксперта и выдержку из Единого реестра досудебных расследований.

По его словам, в законопроекте прописали, что фонд начнет работать в 2021 году.

Планируется, что фонд будет наполняться за счет поступлений от штрафов по уголовным и административным делам. Либо же судебного сбора в уголовном производстве для лиц, признанных виновными.

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Источник: Цензор.НЕТ