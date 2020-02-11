Подготовка к реставрации костела Святого Николая начата – Бородянский

Памятник архитектуры национального значения костел Святого Николая в Киеве реставрируют.
По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, министерство уже начало подготовку к соответствующим работам.
– Там расположен Национальный дом органной и камерной музыки Украины. На реставрацию фасадов в Государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн, – сообщил Бородянский.
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Министерство культуры, молодежи и спорта предоставило приоритет расходам для работ по реставрации.
В частности, учитывали состояние объекта, которому нужна немедленная реставрация.
К слову, Украина готова отправить во Францию своих лучших реставраторов для помощи в восстановлении собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара, который произошел в апреле 2019 года.
Однако сегодня существует вероятность того, что Нотр-Дам не удастся спасти.
Источник: Владимир Бородянский