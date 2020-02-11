Подготовка к реставрации костела Святого Николая начата – Бородянский

Памятник архитектуры национального значения костел Святого Николая в Киеве реставрируют.

По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, министерство уже начало подготовку к соответствующим работам.

– Там расположен Национальный дом органной и камерной музыки Украины. На реставрацию фасадов в Государственном бюджете на 2020 год запланировано около 50 млн грн, – сообщил Бородянский.

Читайте: На Черкащине разрушилась скульптура после реставрации за 93 тыс. грн

Министерство культуры, молодежи и спорта предоставило приоритет расходам для работ по реставрации.

В частности, учитывали состояние объекта, которому нужна немедленная реставрация.

К слову, Украина готова отправить во Францию ​​своих лучших реставраторов для помощи в восстановлении собора Парижской Богоматери, который сильно пострадал от пожара, который произошел в апреле 2019 года.

Однако сегодня существует вероятность того, что Нотр-Дам не удастся спасти.

Источник: Владимир Бородянский