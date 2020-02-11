Підготовку до реставрації костелу Святого Миколая розпочато – Бородянський

Пам’ятку архітектури національного значення костел Святого Миколая у Києві реставрують.

За словами міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, міністерство вже розпочало підготовку до відповідних робіт.

– Там розташований Національний будинок органної та камерної музики України. На реставрацію фасадів у Державному бюджеті на 2020 рік заплановано близько 50 млн грн, – повідомив Бородянський.

Читайте: На Черкащині зруйнувалася скульптура після реставрації за 93 тис. грн

Міністерство культури, молоді та спорту надало пріоритет видаткам для робіт з реставрації.

Зокрема, враховували стан об’єкту, якому потрібна негайна реставрація.

До слова, Україна готова відправити до Франції своїх найкращих реставраторів для допомоги у відновленні собору Паризької Богоматері, який сильно постраждав від пожежі, яка відбулася у квітні 2019 року.

Проте сьогодні існує ймовірність того, що Нотр-Дам не вдасться врятувати.

Джерело: Володимир Бородянський