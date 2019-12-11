На Черкащине разрушилась скульптура после реставрации за 93 тыс. грн

Скульптура воина-освободителя времен Второй мировой войны на братской могиле в селе Вильшана Черкасской области разрушилась несмотря на проведенную реконструкцию. На работы выделялось 93 тыс. грн.

Прокуратура зафиксировала факт ненадлежащего исполнения условий договора, заключенного между исполнительным комитетом Ольшанского поселкового совета и физическим лицом-предпринимателем на реконструкцию скульптуры воина-освободителя времен Второй мировой войны на братской могиле в селе Вильшана Городищенского района.

На восстановление памятника было выделено 93 тыс. грн.

Прокуратура зафиксировала нарушения технологий работ. Подрядчик использовал материалы непригодные для уличной эксплуатации, поэтому скульптура разрушилась.

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Факт ненадлежащего исполнения договорных обязательств в части качества выполненных работ подтвержден судебной искусствоведческой экспертизой.

В связи с очевидным нарушением госинтересов прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании физического лица-предпринимателя безвозмездно устранить недостатки в работе.

Позже в ходе судебного рассмотрения ответчик добровольно должным образом выполнил условия договора.

Ранее руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов опубликовал рендер, на котором можно увидеть как будет выглядеть Вокзальная площадь в Киеве после реконструкции. По его словам, в проект планируется внести определенные доработки.

Источник: Прокуратура