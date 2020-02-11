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Факты / Украина / Общество

Прокуратура установила вероятного заказчика поджога авто львовской журналистки

Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении вероятному заказчику, пособнику и подстрекателю поджога автомобиля львовской корреспондентки Радио Свобода.

Подозреваемым является ранее судимый львовянин, известный в криминальном мире по контрабандным схемам и хищении топлива из Львовской железной дороги.

К совершению указанного преступления, вероятно, причастен работник Франковского отдела ГУ Нацполиции во Львовской области, который в сговоре с инициатором подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную работу. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

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Сейчас решается вопрос об избрании вероятному заказчику меры пресечения.

Предварительная правовая квалификация преступления по ч. 2 ст. 347-1 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста. Подозреваемым грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что полиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистки во Львове.

Источник: Офис генпрокурора

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