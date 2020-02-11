Прокуратура встановила ймовірного замовника підпалу авто львівської журналістки

Прокуратура Львівської області повідомила про підозру ймовірному замовнику, пособнику і підбурювачу підпалу автомобіля львівської кореспондентки Радіо Свобода.

Підозрюваним є раніше судимий львів’янин, відомий у кримінальному світі за контрабандними схемами та розкрадання палива з Львівської залізниці.

До вчинення вказаного злочину, ймовірно, причетний працівник Франківського відділу ГУ Нацполіції у Львівській області, який у змові з ініціатором підшукував виконавця, підбурював його до вчинення злочину та передавав кошти за виконану роботу. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

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Наразі вирішується питання обрання ймовірному замовнику запобіжного заходу.

Попередня правова кваліфікація злочину за ч. 2 ст. 347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста. Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 6 до 15 років.

Раніше Факти ICTV писали, що поліція затримала підозрюваного у підпалі авто журналістки у Львові.