PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Надзвичайні події

Во Львове поджоги авто супругов журналистов

Во Львове ночью подожгли автомобиль журналистки Галины Терещук. Она вместе с мужем бросилась его тушить, но Mitsubishi сгорел дотла еще до приезда пожарных.

Злоумышленника видел сосед супругов. Он заметил, как мужчина подошел к автомобилю, достал два пакета, поставил их и поджег. Он даже не пытался убежать, когда сосед обратился к нему, а только ответил, что сжигает не всю улицу, а только авто.

Читайте: В Славянске 16-летний рецидивист поджег 14-летнюю подругу

Поскольку Галина и ее муж работают журналистами, то предполагают, что поджог авто – это предупреждение или месть.

Полиция начала поиск свидетелей и сбор видеофиксаций из камер. Сейчас поджог квалифицировали как умышленное уничтожение имущества журналиста. Поэтому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Умани мужчину убили из-за 600 грн.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка