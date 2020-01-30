Во Львове поджоги авто супругов журналистов

Во Львове ночью подожгли автомобиль журналистки Галины Терещук. Она вместе с мужем бросилась его тушить, но Mitsubishi сгорел дотла еще до приезда пожарных.

Злоумышленника видел сосед супругов. Он заметил, как мужчина подошел к автомобилю, достал два пакета, поставил их и поджег. Он даже не пытался убежать, когда сосед обратился к нему, а только ответил, что сжигает не всю улицу, а только авто.

Читайте: В Славянске 16-летний рецидивист поджег 14-летнюю подругу

Поскольку Галина и ее муж работают журналистами, то предполагают, что поджог авто – это предупреждение или месть.

Полиция начала поиск свидетелей и сбор видеофиксаций из камер. Сейчас поджог квалифицировали как умышленное уничтожение имущества журналиста. Поэтому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Умани мужчину убили из-за 600 грн.