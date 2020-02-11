Ставка по ипотеке к сентябрю может снизиться до 10% – Зеленский

К сентябрю 2020 года ставка по ипотечным кредитам в Украине может снизится до 10% годовых.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Это очень сложная задача, но уже реально, – прогнозирует он.

По словам главы государства, снижение процентной ставки должно помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

Второй главной задачей Зеленский назвал выгодное налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.

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Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов.

– Уже сделаны две программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать, – сказал президент.

Как сообщалось, к программе Доступные кредиты 5-7-9% присоединились три госбанка – ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.