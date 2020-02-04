Президент Украины Владимир Зеленский пришел в один из украинских банков проверить старт программы Доступные кредиты 5-7-9%.

Представители финучреждения сообщили лидеру государства, что только за сегодня, 4 января, несколько десятков украинцев подписали соглашения на дешевые кредиты.

Со своей стороны Владимир Зеленский заявил о возможности расширения программы кредитования.

– 5-7-9% – это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу, – сказал он.

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Зеленский пришел в банк проверить выдачу доступных кредитов / 2 фотографии

Президент также пообщался с новыми клиентами по кредитованию и подчеркнул, что Украине нужны рабочие места.

Как сообщалось, к программе Доступные кредиты 5-7-9% присоединились три госбанка – ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.