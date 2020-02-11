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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ставка за іпотекою до вересня може знизитися до 10% – Зеленський

До вересня 2020 року ставка за іпотечними кредитами в Україні може знизитися до 10% річних.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Це дуже складне завдання, але вже реально, – прогнозує він.

За словами глави держави, зниження процентної ставки має допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні і поверненню тих, хто виїхав із країни.

Другим головним завданням Зеленський назвав вигідне оподаткування коштів, зароблених громадянами України за кордоном.

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Він також підкреслив, що паралельно робиться ставка на великих і середніх інвесторів.

– Уже зроблено дві програми на збереження і залучення інвестицій: в 10+ і 100+ мільйонів доларів. Ці програми вже зараз починають функціонувати, – сказав президент.

Як повідомлялося, до програми Доступні кредити 5-7-9% приєдналися три держбанки – Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк.

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