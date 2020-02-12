PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Арахамия согласен освободить Донбасс в обмен на воду в Крым, Чубаров против этого

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире украинского телеканала заявил, что Украине стоило бы согласиться пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

– Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел, – сказал он.

Со своей стороны лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что такие действия означали бы сдачу России полмиллиона крымских татар.

Читайте: Поменялась бы с Путиным местами, чтобы вернуть Крым Украине – вице-президент ЕК

– Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду… Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого нельзя делать, – считает он.

Напомним, делегации США, ЕС и Украины требуют от России предоставить полный доступ на территорию аннексированного Крыма.

Источник: Укрправда, UA:Крим

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка