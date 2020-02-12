Арахамия согласен освободить Донбасс в обмен на воду в Крым, Чубаров против этого

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире украинского телеканала заявил, что Украине стоило бы согласиться пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

– Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел, – сказал он.

Со своей стороны лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что такие действия означали бы сдачу России полмиллиона крымских татар.

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– Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду… Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду – этого нельзя делать, – считает он.

Напомним, делегации США, ЕС и Украины требуют от России предоставить полный доступ на территорию аннексированного Крыма.

Источник: Укрправда, UA:Крим