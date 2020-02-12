Арахамія підтримує звільнення Донбасу в обмін на воду в Крим, Чубаров проти цього

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі українського телеканалу заявив, що Україні варто було б погодитися пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

– Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов, – сказав він.

Зі свого боку лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що такі дії означали б здачу Росії півмільйона кримських татар.

Читайте: Помінялася би з Путіним місцями, щоб повернути Крим Україні – віце-президент ЄК

– Ми ніколи не допускаємося того, що держава може нас продати за воду…Будь-які комбінації щодо Донбасу, а замість цього ми пускаємо воду – цього не можна робити, – вважає він.

Нагадаємо, делегації США, ЄС та України вимагають від Росії надати повний доступ на територію анексованого Криму.

Джерело: Укрправда, UA:Крим