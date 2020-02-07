Делегации США, ЕС и Украины требуют от РФ предоставить ОБСЕ полный доступ в Крыму

Делегации США, Евросоюза и Украины потребовали от России предоставить полный доступ на территории аннексированного Крыма.

В заявлении делегатов говорится, что ОБСЕ должна получить безопасный, свободный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в частности аннексированного Крыма, города Севастополя и украинско-российской государственной границы.

Делегаты отметили, что в доступе к этим территориям СММ систематически запрещают поддерживаемые Россией вооруженные формирования.

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– Россия препятствует работе Специальной мониторинговой миссии, запрещая ей доступ к Крыму и ограничивая движение наблюдателей на местах, – сказал руководитель миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Ранее представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе.