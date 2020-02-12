Идея не моя: Арахамия объяснил свои слова о воде в Крым

Давид Арахамия, возглавляющий фракцию Слуга народа, отметил, что среди депутатов политической силы никогда не поднимался вопрос водоснабжения в аннексированный Крым.

– Наша позиция была и остается неизменной – АР Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами, – заявил Арахамия.

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Также он добавил, что идея о восстановлении водоснабжения на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не его.

– Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую ​​формулировку вопроса озвучил ведущий и спросил мое личное мнение по этому поводу, – добавил глава Слуги народа.

Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал заявление Арахамии об обмене Донбасса на воду в Крым.