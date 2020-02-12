В сети эмоционально отреагировали на слова председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии о поддержке возможности возобновления подачи воды во временно оккупированный Крым в случае возврата Россией Донбасса Украине.

Политик Борислав Береза ​​написал, что подача воды на полуостров навсегда лишит Украину шансов вернуть Крым.

Писатель Андрей Курков иронизирует, что с таким идеями можно позволить российской армии охранять Днепр, чтобы вода в Крым хорошо доходила.

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Бывший узник Ильми Умеров, которого обменяли и вернули из заключения в Крыму в Украину, спросил у Арахамии, как и с кем подпишут договор о поставках воды в Крым.

В сети также не верят в то, что президент РФ выполнил бы свою часть такой договоренности.















Вода в Крым в обмен на Донбасс: реакция сети на заявление Арахамии / 4 фотографии

Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал заявление Арахамии об обмене Донбасса на воду в Крым.