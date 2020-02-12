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Факти / Україна / Політика

Ідея не моя: Арахамія пояснив свої слова про воду в Крим

Давід Арахамія, який очолює фракцію Слуга народу, зазначив, що серед депутатів політичної сили ніколи не підіймалося питання водопостачання до анексованого Криму.

– Наша позиція була і залишається незмінною – АР Крим є незаконно анексованою частиною України, відновлення суверенітету над якою ми будемо добиватися всіма законними способами, – заявив Арахамія.

Читайте: Вода у Крим в обмін на Донбас: реакція мережі на заяву Арахамії

Також він додав, що ідея про відновлення водопостачання на півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу не його.

– Якщо ви уважно подивитеся ефір, то побачите, що таку формулювання питання озвучив ведучий і запитав яка моя особиста думка з цього приводу, – додав глава Слуги народу.

Нагадаємо, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував заяву Арахамії про обмін Донбасу на воду в Крим.

Фото: УНІАН

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