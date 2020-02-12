Нечего паниковать: эвакуированных из Китая разместят в карантин вместе с медиками

Всех эвакуированных из Китая украинцев могут изолировать на 14-дневный карантин в одном заведении.

Вместе с ними будет находиться медицинская бригада из двух врачей, работающих в условиях медицины катастроф, и медсестра.

– Минздрав совместно с правительством, а также под личным контролем президента делает все возможное для того, чтобы не допустить занесения острой респираторной вирусной болезни, вызванной новым коронавирусом, на территории Украины, а также все, чтобы в случае ее занесения вовремя выявить болезнь, локализовать и не допустить распространения, – заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он добавил, что эвакуация граждан Украины не сорвалась. Сейчас правительство работает над тем, чтобы обеспечить безопасность украинцев, проживающих на территории Украины.

Рассматривают различные варианты безопасного размещения эвакуированных лиц и узнают о методах эвакуации, которые применяли другие страны.

К слову, Украина уже определила медицинские учреждения, в которые будут направлять пациентов с подозрением на заболевание коронавирусом.