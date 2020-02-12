Немає чого панікувати: евакуйованих з Китаю розмістять в карантин разом із медиками

Всіх евакуйованих з Китаю українців можуть ізолювати на 14-денний карантин в одному закладі.

Разом з ними знаходитиметься медична бригада з двох лікарів, які працюють в умовах медицини катастроф, і медсестра.

– МОЗ спільно з урядом, а також під особистим контролем президента робить все можливе для того, щоб не допустити занесення гострої респіраторної вірусної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, на території України, а також все, щоб у разі її занесення вчасно виявити хворобу, локалізувати і не допустити поширення, – заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Він додав, що евакуація громадян України не зірвалася. Наразі уряд працює над тим, щоб забезпечити безпеку українців, які проживають на території України.

Розглядають різноманітні варіанти безпечного розміщення евакуйованих осіб і дізнаються про методи евакуації, які застосовували інші країни.

До слова, Україна вже визначила медичні заклади, до яких направлятимуть пацієнтів із підозрою на захворювання коронавірусом.