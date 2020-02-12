Вопрос о переименовании станции метро Дорогожичи будут решать киевляне – КГГА

Вопрос о переименовании станции метро Дорогожичи на Бабий Яр будут решать киевляне во время электронного голосования.

Но перед этим предложение должна рассмотреть Комиссия по вопросам наименований, в состав которой входят ученые-историки, языковеды, краеведы, архитекторы, а также депутаты Киевсовета и чиновники КГГА.

Если комиссия примет положительное решение о переименовании, то на официальном портале Киева начнется электронное голосование, которое будет длиться два месяца. Во время этого этапа все жители города смогут проголосовать за или против такой инициативы или предоставить свое предложение.

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По результатам голосования комиссия повторно рассмотрит инициативу и либо будет рекомендовать киевскому городскому голове выносить вопрос на сессию Киевсовета или нет.

Напомним, 11 февраля в КГГА подали обращение о переименовании станции метро Дорогожичи на станцию ​​Бабий Яр.

С такой инициативой выступил Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр.

Фото: Киевский метрополитен