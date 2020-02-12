Питання про перейменування станції метро Дорогожичі вирішуватимуть кияни – КМДА

Питання про перейменування станції метро Дорогожичі на Бабин Яр вирішуватимуть кияни під час електронного голосування.

Але перед цим пропозицію повинна розглянути Комісія з питань найменувань, до складу якої входять учені-історики, мовознавці, краєзнавці, архітектори, а також депутати Київради та посадовці КМДА.

Якщо комісія ухвалить позитивне рішення щодо перейменування, то на офіційному порталі Києва розпочнеться електронне голосування, яке триватиме два місяці. Під час цього етапу всі мешканці міста зможуть проголосувати за чи проти такої ініціативи або надати свою пропозицію.

Читайте: 4G-зв’язок на перших станціях метро Києва запрацює уже навесні – КМДА

За результатами голосування комісія повторно розгляне ініціативу і або рекомендуватиме київському міському голові виносити питання на сесію Київради, або ні.

Нагадаємо, 11 лютого до КМДА подали звернення про перейменування станції метро Дорогожичі на станцію Бабин Яр.

З такою ініціативою виступив Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр.

Фото: Київський метрополітен