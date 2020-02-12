Вода в Крым, выборы в ОРДЛО и Украина-инвестиционная Мекка: главное с брифинга Ермака

12 февраля состоялся первый брифинг нового главы Офиса президента Андрея Ермака, во время которого он выступил с речью, а после отвечал на вопросы журналистов.

Об Андрее Богдане

В своей речи Ермак поблагодарил Андрея Богдана за работу на посту главы Офиса президента, которую он успел проделать за несколько месяцев.

Он также назвал Богдана настоящим профессионалом и специалистом.

О СМИ и журналистах

Новый глава Офиса президента считает, что ведомство должно быть максимально открытым к общению со СМИ.

– Мы будем максимально открытыми. Признаем, что надо многое сделать в плане коммуникаций — скоро они будут на более высоком уровне. ОП будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране, – сказал Ермак.

Он добавил, что в Украине не будут принимать законы, которые бы ограничивали свободу слова.

О принципах и направлениях работы в Офисе президента



Ермак заявил, что Офис президента должен работать на то, чтобы глава государства и Украина были успешными.

– Буду делать все, чтобы основным принципом в Офисе президента стала комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, уважающих друг друга. Никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы. Никаких интриг – все будет прозрачно и честно, – сказал глава Офиса президента.

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Кроме того, работа будет направлена на выполнение всех предвыборных обещаний президента.

Направления работы Офиса президента менять не собираются. Среди них останутся:

прекращение войны на Донбассе в интересах Украины;

превращение Украины в инвестиционную Мекку;

развитие региональной политики.

О Донбассе

Точкой в завершении войны на Донбассе должно стать проведение выборов в регионе по украинскому законодательству.

– Невозможно проводить выборы, если на территории Украины присутствуют какие-либо иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди, а граница не находится под контролем правительства Украины, – озвучил позицию Ермак.

Выборы хотели бы провести 25 октября, однако есть условия, без выполнения которых это невозможно.

После окончания войны из Донбасса хотят сделать современный экономический хаб.

Стоит ли подать воду в оккупированный Крым в обмен на освобождение Донбасса? Да

Это неприемлемо

Да, но Россия выходит и из Крыма

Воду нужно дать в любом случае Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

О контактах с РФ и встрече с Путиным

Решение о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным будет принимать Владимир Зеленский, однако ее не исключают, если она потребуется для достижения реальных результатов в нормандском формате.

Ермак добавил, что еще не общался с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после назначения на должность главы Офиса президента.

К слову, Андрей Ермак хотел бы услышать объяснение председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии об “освобождении Донбасса в обмена на воду в Крым”.