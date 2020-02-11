Биография Андрея Ермака - руководителя Офиса президента

Андрей Ермак назначен руководителем Офиса президента Украины. Соответствующий указ президента Украины был опубликован 11 февраля 2020 года.

Что известно про Андрея Ермака, занимавшего должность помощника Владимира Зеленского по вопросам внешней политики с 21 мая 2019 года – читайте в материале.

Ермак Родился 21 ноября 1971 в Киеве. В 1995 году получил степень магистра по международному частному праву в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Бизнес

В 1997 году основал Международную юридическую компанию и занимался разработкой первых в Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права.

Ермак является членом Международной организации юристов (IBA), членом Ассоциации юристов Украины.

Возглавлял общественную организацию Ассоциация предпринимателей города Киева.

Карьера продюсера

Является основателем продюсерской, дистрибьюторской и продакшн компании Garnet International Media Group.

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C 2017 года – член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии.

Политика

В 2006-2010 гг был помощником нардепа от Партии регионов Эльбруса Тадеева.

21 мая 2019 года Зеленский назначил Ермака своим помощником.

С 21 июня 2019 года – член Национального инвестиционного совета.

Как сообщалось, Зеленский уволил Андрея Богдана 11 февраля с должности главы Офиса президента.