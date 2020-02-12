Обмен Донбасса на воду в Крым: Ермак ждет от Арахамии объяснений

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявление председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии о том, что он поддержал бы освобождения Донбасса Россией в обмен на воду в Крым.

– Надеюсь, что сегодня увижу Давида и спрошу, что он имел в виду. Надеюсь, что это было личное мнение Давида Арахамии, – сказал Ермак.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком вопрос возобновления поставок воды в оккупированный Крым, Ермак сказал: “Нет. Никогда”.

Председатель ОП также заявил, что Киев планирует провести выборы на всей территории Украины, но есть условия, без выполнения которых это невозможно.

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– Мы с нашей стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в первую очередь в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план того, как провести выборы в конце октября на всей территории, – добавил Ермак.

Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал заявление Арахамии об обмене Донбасса на воду в Крым.