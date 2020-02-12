Вода в Крим, вибори в ОРДЛО і Україна-інвестиційна Мекка: головне з брифінгу Єрмака

12 лютого відбувся перший брифінг нового глави Офісу президента Андрія Єрмака, під час якого він виступив з промовою, а після відповідав на питання журналістів.

Про Андрія Богдана

У своїй промові Єрмак подякував Андрію Богдана за роботу на посаді глави Офісу президента, яку він встиг виконати за кілька місяців.

Він також назвав Богдана справжнім професіоналом і фахівцем.

Про ЗМІ і журналістів

Новий глава Офісу президента вважає, що відомство має бути максимально відкритим до спілкування зі ЗМІ.

– Ми будемо максимально відкритими. Визнаємо, що треба багато зробити щодо комунікацій – скоро вони будуть на більш високому рівні. ОП буде гарантом свободи слова та незалежності ЗМІ в нашій країні, – сказав Єрмак.

Він додав, що в Україні не ухвалюватимуть закони, які б обмежували свободу слова.

Про принципи та напрямки роботи в Офісі президента

Єрмак заявив, що Офіс президента повинен працювати на те, щоб глава держави і Україна були успішними.

– Буду робити все, щоб основним принципом в Офісі президента стала комфортна атмосфера та професійна колективна робота однодумців, які шанують одне одного. Жодного телефонного права і втручання в державні процеси. Жодних інтриг – все буде прозоро і чесно, – сказав глава Офісу президента.

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Крім того, робота буде спрямована на виконання всіх передвиборчих обіцянок президента.

Напрямки роботи Офісу президента змінювати не збираються. Серед них залишаться:

припинення війни на Донбасі в інтересах України;

перетворення України в інвестиційну Мекку;

розвиток регіональної політики.

Про Донбас

Точкою у завершенні війни на Донбасі має стати проведення виборів в регіоні за українським законодавством.

– Неможливо проводити вибори, якщо на території України присутні будь-які іноземні військові угруповання, будь-які незаконні збройні люди, а кордон не знаходиться під контролем уряду України, – озвучив позицію Єрмак.

Вибори хотіли б провести 25 жовтня, проте є умови, без виконання яких це неможливо.

Після закінчення війни з Донбасу хочуть зробити сучасний економічний хаб.

Чи варто подати воду в окупований Крим в обмін на звільнення Донбасу? Так

Це неприйнятно

Так, але Росія виходить і з Криму

Воду потрібно дати в будь-якому разі Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Про контакти з РФ і зустрічі з Путіним

Рішення про проведення зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним ухвалюватиме Володимир Зеленський, однак її не виключають, якщо вона буде необхідна для досягнення реальних результатів у нормандському форматі.

Єрмак додав, що ще не спілкувався із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком після призначення на посаду глави Офісу президента.

До слова, Андрій Єрмак хотів би почути пояснення голови фракції Слуга народу Давида Арахамії щодо “звільнення Донбасу в обміну на воду в Крим”.