Задержки от 15 мин. до 1,5 часа: 13 поездов опоздали из-за “минирования”

В 03.15 по станции Городище пассажирский поезд №42 сообщением Трускавец-Днепр был остановлен из-за сообщения о минировании.

700 пассажиров были оперативно эвакуированы.

Задержки поездов составили от 15 мин. до 1,5 часа.

Читайте: Звонки о “минировании”: какое наказание и как изменили процедуру реагирования

После проведения проверки сотрудниками ГСЧС города Городище, группы пиротехников и группы кинологов, информация о минировании не подтвердилась.

Сумма нанесенного ущерба от задержки поездов составила почти 60 тыс. грн.

Напомним, в июле в Киеве 11 лицам сообщили о подозрении за ложные анонимные звонки о минировании объектов. Это нарушение квалифицируется по ч.1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.