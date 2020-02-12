Затримки від 15 хв. до 1,5 години: 13 поїздів запізнилися через “мінування”

О 03.15 на станції Городище пасажирський поїзд №42 сполученням Трускавець-Дніпро був зупинений через повідомлення про мінування.

700 пасажирів були оперативно евакуйовані.

Затримки поїздів склали від 15 хв. до 1,5 години.

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Після проведення перевірки співробітниками ДСНС міста Городище, групи піротехніків та групи кінологів, інформація про мінування не підтвердилася.

Сума завданих збитків від затримки поїздів склала майже 60 тис. грн.

Нагадаємо, в липні в Києві 11 особам повідомили про підозру за неправдиві анонімні дзвінки про мінування об’єктів. Це порушення кваліфікується за ч. 1 ст. 259 КК України – завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.