Чубаров предлагает наказывать россиян, переселившихся в Крым

Россиян, которые незаконно переселяются в оккупированный Крым, нужно карать по уголовному кодексу Украины.

С такой позицией выступил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, Россия продолжает политику вытеснения крымских татар и этнических украинцев с аннексированного полуострова.

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– Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крым (несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности) несмотря на законодательство Украины, – сказал Чубаров.

Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал заявление Арахамии об обмене Донбасса на воду в Крым.