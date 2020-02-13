Чубаров предлагает наказывать россиян, переселившихся в Крым

Россиян, которые незаконно переселяются в оккупированный Крым, нужно карать по уголовному кодексу Украины.
С такой позицией выступил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
По его словам, Россия продолжает политику вытеснения крымских татар и этнических украинцев с аннексированного полуострова.
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– Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крым (несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности) несмотря на законодательство Украины, – сказал Чубаров.
Напомним, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров раскритиковал заявление Арахамии об обмене Донбасса на воду в Крым.
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