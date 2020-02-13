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Факти / Україна

Чубаров пропонує карати росіян, які переселяються до Криму

Росіян, які незаконно переселяються до окупованого Криму, потрібно карати за кримінальним кодексом України.

З такою позицією виступив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, Росія продовжує політику витіснення кримських татар та етнічних українців з анексованого півострова.

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– Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Крим (попри те, з якої вони країни, якої вони національності) попри законодавство України, – сказав Чубаров.

Нагадаємо, Чубаров розкритикував заяву Арахамії про обмін Донбасу на воду в Крим.

Джерело: Укрінформ

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