Чубаров пропонує карати росіян, які переселяються до Криму

Росіян, які незаконно переселяються до окупованого Криму, потрібно карати за кримінальним кодексом України.

З такою позицією виступив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, Росія продовжує політику витіснення кримських татар та етнічних українців з анексованого півострова.

Читайте: Вода в Крим: чи піде Росія на поступки

– Хто нам заважає вносити у кримінальний кодекс поправки, як будуть переслідуватися ті люди, які поселилися у Крим (попри те, з якої вони країни, якої вони національності) попри законодавство України, – сказав Чубаров.

Нагадаємо, Чубаров розкритикував заяву Арахамії про обмін Донбасу на воду в Крим.