Гончарук: Украина в феврале выставит на аукционы 12 нефтегазовых участков

К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр в Украине, а также запущен Инвестиционный атлас недропользователя, на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.
В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук и подчеркнул, что “Украина продает не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами”.
Увеличение собственной добычи газа позволит уменьшить платежки на отопление для украинцев, уверен премьер.
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По его словам, Кабмин разработал комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи.
– На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы, – сообщил глава правительства.
Как сообщалось, Украина подписала соглашение о реверсе газа из Румынии с января 2020.