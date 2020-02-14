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Факты / Украина

Украинцев эвакуируют из Китая 18 февраля – Скалецкая

Украинцев, которые находятся в китайском городе Ухань, эвакуируют 18 февраля. В Украину самолет с эвакуированными прибудет 19 февраля.

Об этом в эфире ток-шоу Право на власть сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она отметила, что с гражданами Украины коммуницирует МИД. Мининфраструктуры отвечает за доставку и авиаборт, а оперативный штаб в правительстве решает вопрос выделения средств.

– Задержки нет. Должна быть планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Все решения мы согласовали со всеми министерствами, – добавила министр.

Читайте: Нечего паниковать: эвакуированных из Китая разместят в карантин вместе с медиками

Зоряна Скалецкая также напомнила, что эвакуированных из Уханя украинцев поместят на 14-дневный карантин.

Ранее Факты ICTV писали, как готовятся встречать эвакуированных из Китая.

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