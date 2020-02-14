Увольнение Богдана и вода в Крым: что обсуждали блогеры в течение недели

Увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначение на его место помощника президента Андрея Ермака стало главной неожиданностью недели.

Не осталось без внимания и заявление председателя фракции Слуга народа Давида Арахамии, что Украине следовало бы согласиться пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Факты ICTV собрали новости, которые в течение недели активно обсуждали представители рейтинга ТОП-100 блогеров со своими читателями.

Изменения в Офисе президента

После назначения Андрея Ермака главой Офиса президента у многих возник вопрос, изменится ли государственная политика.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что с большой вероятностью этого не произойдет, поскольку новый руководитель позиционирует себя как исполнитель воли и поручений президента. Главной проблемой для Андрея Ермака, по мнению эксперта, будет необходимость выйти на конкретный результат мирного процесса на Донбассе.

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Восстановление водоснабжения в аннексированный Крым

Во время эфира на одном из телеканалов глава фракции Слуга народа Давид Арахамия привлек внимание к теме восстановления водоснабжения в Крым, заявив, что Украине стоило бы согласиться пустить воду на аннексированный полуостров в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Позже он объяснил свои слова и отметил, что среди депутатов политической силы никогда не поднимался этот вопрос.

Но основатель организации Вернись живым Виталий Дейнега на примере слов Арахамии рассказал о правилах репутационных кризисов в Украине. Он заметил одну интересную деталь, которая касается смещения приоритетов – даже заявление-опровержение депутата потеряется в хайпе обсуждения личности председателя фракции.

Блогер Антон Ходза увидел только одну причину, почему воду в Крым стоило бы дать (и она не совпадает с аргументацией Давида Арахамии).

К слову, ранее Факты ICTV писали, почему ушел глава ОП и как изменится политика органа при Ермаке.