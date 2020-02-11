Андрей Богдан ушел в отставку, а головой Офиса президента стал его заместитель – Андрей Ермак. Соответствующие указы президента появились 11 февраля.

Факты ICTV поинтересовались у политолога, почему мог уйти Богдан, какую политику теперь будет вести Ермак и почему это может повлиять на местные выборы.

Почему Богдан подал в отставку

Сначала СМИ сообщали, что внутри Офиса президента возник конфликт – два помощника Зеленского Андрей Богдан и Андрея Ермак вступили в конфронтацию, борясь за близость к главе государства.

Затем наличие недоразумений внутри команды подтвердил и сам президент, отметив, что увольнения 100% будут.

– Было видно, что в последние полтора-два месяца Богдан потерял влияние на процессы, за которые он отвечал – начиная от сбора голосов в Раде, заканчивая продвижением топовых инициатив президента, в частности законов о децентрализации, земле. У него были другие взгляды на то, как это должно происходить, – говорит политолог Игорь Рейтерович.

Эксперт отмечает, Богдан был архитектором и арбитром нынешней структуры власти.

– Теперь нас ожидают серьезные изменения, и не факт, что они будут проходить в политико-правовом поле. Очень много будет кулуарных моментов – всплывут факты о том, как и кого назначали, что они должны были делать на своих должностях.

Кто такой Ермак?

Андрей Ермак занимал должность помощника Владимира Зеленского по вопросам внешней политики. Он отвечал за переговорный процесс с Российской Федерацией, обмены пленными, решение проблем после авиакатастрофы МАУ в Иране.

– Нужно ожидать интенсификации отношений с РФ. Но происходить это будет в полузакрытом формате – кулуарные договоренности, личные встречи, публичности будет немного, – оценивает стиль нового председателя ОП Рейтерович.

Теперь Ермак будет усиливать свое влияние и на внутреннюю политику. В частности, по информации СМИ, именно Ермак помог Виталию Кличко остаться на должности главы КГГА. Так, в интервью The New York Times адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что имел разговор с помощником Зеленского относительно мэра Киева.

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В дальнейшем же, прогнозирует политолог, Ермак будет расставлять своих людей во власти.

– Это стиль Ермака. Он имел влияние еще до своего назначения – минимум три губернатора, кандидатуры, которые могут появиться в Кабмине. И это его люди. И не всегда от Слуги народа, что важно.

Кроме того, такая перестановка власти происходит накануне местных выборов, которые по плану должны состояться в октябре. Поэтому, предполагает эксперт, главы крупных городов будут пытаться договориться с председателем Офиса президента.

– Вероятно, во многих городах теперь пойдут баллотироваться действующие главы, и у них не будет оппонентов со стороны Слуги народа или будут, но без шансов на победу.

Нужно будет новому главе Офиса президента также наладить отношения с президентской фракцией. Богдан, по словам политолога, имел инструменты влияния на Слугу народа – от силовых до обычных договоренностей.

– Ермак должен будет выстраивать все сначала, и не факт, что он сможет предложить большинству то, что они будут ждать. Эти люди не пришли с ним, они не обязаны ему так, как тому же Богдану. Как они будут вести себя – открытый вопрос.

Поэтому эксперт не исключает вероятность досрочных парламентских выборов.

Куда ушел Богдан?

Политическое будущее теперь уже бывшего главы Офиса президента под вопросом. Во-первых, все будет зависеть от его желания остаться в политике. До того, как попасть в команду Зеленского, он косвенно занимался политикой, больше – бизнесом.

– Во-вторых, нужно иметь команду и группы влияния, которые на тебя ориентируются. Сейчас система будет разбалансирована. Если он сможет гарантировать дальнейшую протекцию людям, которые назначались при нем, тогда он сможет говорить о политической карьере, – отмечает эксперт.

Кроме того, остаться в политике Богдану может помешать его токсичность. Хотя политолог признает, на фоне будущей токсичности Ермака первый может выглядеть лучшим.