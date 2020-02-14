Звільнення Богдана і вода в Крим: що обговорювали блогери протягом тижня

Звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначення на його місце помічника президента Андрія Єрмака стало головною несподіванкою тижня.

Не залишилась без уваги і заява голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, що Україні варто було б погодитися пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

Факти ICTV зібрали новини, які протягом тижня активно обговорювали представники рейтингу ТОП-100 блогерів зі своїми читачами.

Зміни в Офісі президента

Після призначення Андрія Єрмака головою Офісу президента у багатьох виникло питання, чи зміниться державна політика.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що з великою вірогідністю цього не станеться, оскільки новий керівник позиціонує себе як виконавець волі і доручень президента. А головною проблемою для Андрія Єрмака, на думку експерта, буде необхідність вийти на конкретний результат мирного процесу на Донбасі.

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Відновлення водопостачання до анексованого Криму

Під час ефіру на одному з телеканалів голова фракції Слуга народу Давид Арахамія привернув увагу до теми відновлення водопостачання в Крим, заявивши, що Україні варто було б погодитися пустити воду на анексований півострів в обмін на поступки з боку президента РФ Володимира Путіна щодо Донбасу.

Пізніше він пояснив свої слова і зазначив, що серед депутатів політичної сили ніколи не підіймалося це питання.

Але засновник організації Повернись живим Віталій Дейнега на прикладі слів Арахамії розповів про правила репутаційних криз в Україні. Він зауважив одну цікаву деталь, яка стосується зміщення пріоритетів – навіть заява-спростування депутата загубиться у хайпі обговорення особистості голови фракції.

Блогер Антон Ходза побачив лише одну причину, чому воду у Крим варто було дати (і вона не збігається з аргументацією Давида Арахамії).

До слова, раніше Факти ICTV писали, чому пішов голова ОП та як зміниться політика органу за Єрмака.