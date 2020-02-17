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Факты / Украина

НАБУ закупает через ProZorro 90 пар кроссовок по 4 тыс. грн

НАБУ 14 февраля объявило тендер через систему публичных закупок ProZorro на закупку 90 пар беговых кроссовок.

Общая сумма тендера составляет 369 тыс. грн, стоимость одной пары – 4 100 грн.

В тендерной документации выложены требования к обуви.

В частности, верх кроссовок должен быть выполнен из сочетания микрофибры/влагостойкой замши и высокопрочного синтетического материала (сетки).

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Подошва – амортизирующей резиновой с нескользящим профилем, стелька – антибактериальной с влагоотталкивающими свойствами.

При этом все кроссовки должны быть одного цвета. НАБУ закуповує через ProZorro 90 пар кросівок по 4 тис. грн

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Раде зарегистрировали законопроект о земельных аукционах через ProZorro.

Источник: ProZorro

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